"Нас ничем и нигде не кормили": боец ВСУ поразил украинцев трогательной историей о Донбассе (фото)

Фото: боец АТО (facebook.com/28brigade)

Воин вспомнил события двухлетней давности

Украинский военнослужащий в зоне проведения Операции объединенных сил рассказал о том, как попал на Донбасс и почему решил носить чуб. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Наверно, когда отдали Крым, мы поняли, что можем что-то потерять. Начался Донецк, Луганск и Харьков. Тогда я хотел пойти добровольцем в "Азов", но по возрасту меня не хотели брать. Хотя там были парни и по 17, и по 18. Говорили – доучишься, придешь и возьмем тебя танкистом. У меня гражданская специальность – тракторист-водитель", - сказал он.

Фото: боец ВСУ поразил трогательными историями с Донбасса (facebook.com/backandalive)

Также военный рассказал, как он с другими ребятами попали под первый обстрел на Донбассе.

"Нас тогда привезли, дали бронежилеты и еще не вооружили. На нас были только средства защиты. Не помню, аптечка может и была. И вот начался обстрел с миномета 82-го. Это был 2016-й год, последние летние бои. Мы всю ночью пробыли в дороге и проголодались ужас. Нас ничем и нигде не кормили", - подчеркнул боец.

В то же время военнослужащий рассказал, почему решил носить украинский чуб.

"Для меня мой чуб – это моя решительность, моя любовь к Украине, мой праведный гнев и напоминание о том, кто я, и за что готов отдать жизнь. Никто из тех, кто меня знает, не будет отрицать, что я закален боями. В прошлом году меня ранили в левое плече, а вернувшись с реабилитации на третий день, я уже оказывал помощь раненым на передовой, и выносил одного из них на целом плече из серой зоны", - рассказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, в сети на одном фото продемонстрировали пропасть между мирным и военным мирами. Об этом написали на странице волонтерской организации "Повернись живим".

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