"Нас нічим й ніде не годували": боєць ЗСУ вразив українців зворушливою історією про Донбас (фото)

Фото: боєць АТО (facebook.com/28brigade)

Воїн згадав події дворічної давнини

Український військовослужбовець в зоні проведення Операції об'єднаних сил розповів про те, як потрапив на Донбас і чому вирішив носити чуб. Про це йдеться на сторінці "Повернись живою" Facebook.

"Мабуть, коли віддали Крим, ми зрозуміли, що можемо щось втратити. Розпочався Донецьк, Луганськ і Харків. Тоді я хотів піти добровольцем у "Азов", але за віком мене не хотіли брати. Хоча там були хлопці і 17, і 18. Говорили – довчишся, прийдеш і візьмемо тебе танкістом. У мене цивільна спеціальність – тракторист-водій", - сказав він.

Фото: боєць ЗСУ вразив зворушливими історіями з Донбасу (facebook.com/backandalive)

Також військовий розповів, як він з іншими хлопцями потрапили під перший обстріл на Донбасі.

"Нас тоді привезли, дали бронежилети і ще не озброїли. На нас були тільки засоби захисту. Не пам'ятаю, аптечка може і була. І ось почався обстріл з міномета 82-го. Це був 2016-го року, останні літні бої. Ми пробули усю ніч в дорозі і зголодніли жах. Нас нічим й ніде не годували", - підкреслив боєць.

У той же час військовослужбовець розповів, чому вирішив носити український оселедець.

"Для мене мій оселедець – це моя рішучість, моя любов до України, мій праведний гнів і нагадування про те, хто я, і за що готовий віддати життя. Ніхто з тих, хто мене знає, не буде заперечувати, що я загартований боями. У минулому році мене поранили в ліве плече, а повернувшись з реабілітації на третій день, я вже надавав допомогу пораненим на передовій, і виносив одного з них на плечі з сірої зони", - розповів він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, в мережі на одному фото продемонстрували прірва між мирним і військовим світами. Про це написали на сторінці волонтерської організації "Повернись живою".

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