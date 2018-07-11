Волонтеры показали пропасть между мирным и военным мирами (фото)

Фото: УНИАН

Украинцам показали условия, в которых жили бойцы под Авдеевкой

В сети на одном фото продемонстрировали пропасть между мирным и военным мирами. Об этом написали на странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook.

На снимке запечатлен защитник Украины под Авдеевкой Донецкой области.

"Батя" греет на костре дождевую воду. Он помешивает ее черпаком и сообщает пацанам, что скоро можно будет "нормально" помыться", - описали снимок авторы публикации.

"Это фото, сделанное Ильей Пономаренко на легендарной Авдеевской промзоне примерно год назад, демонстрирует пропасть между мирным и военным мирами", - отметили в сети.

Фото: Украинский боец на Авеевской промзоне (facebook.com/backandalive)

"Пока мы просыпаемся в удобных кроватях и неспешно плетемся в ванную, на передовой живут тысячи людей, лишенных возможности нормально мыться, есть и спать. Да, что там – они лишены возможности контролировать свое завтра и свое сегодня. Они защищают Украину и готовы отдать за нее жизнь", - подчеркнули в сообществе.

"Сейчас на промке стоит уже не "Батя", военные не собирают и не греют дождевую воду на костре. Но война продолжается, и мы делаем все, чтобы приблизить нашу победу", - добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее в сети рассказали трогательную историю 23-летнего морпеха с передовой.

Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)