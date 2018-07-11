Волонтери показали прірву між мирним і військовим світами (фото)

Фото: УНІАН

Українцям показали умови, в яких жили бійці під Авдіївкою

В мережі на одному фото продемонстрували прірву між мирним і військовим світами. Про це написали на сторінці волонтерської організації "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

На знімку зображений захисник України під Авдіївкою Донецької області.

"Батя" гріє на багатті дощову воду. Він мішає її черпаком і повідомляє пацанам, що скоро можна буде "нормально" помитися", - описали знімок автори публікації.

"Це фото, зроблене Іллею Пономаренко на легендарній Авдіївській промзоні приблизно рік тому, демонструє прірву між мирним і військовим світами", - зазначили в мережі.

Фото: Український боєць на Авеевской промзоні (facebook.com/backandalive)

"Поки ми прокидаємося в зручних ліжках і неспішно йдемо у ванну, на передовій живуть тисячі людей, позбавлених можливості нормально митися, їсти і спати. Та що там – вони позбавлені можливості контролювати своє завтра і своє сьогодні. Вони захищають Україну і готові віддати за неї життя", - підкреслили в спільноті.

"Зараз на промці стоїть вже не "Батя", військові не збирають та не гріють дощову воду на вогнищі. Але війна триває, і ми робимо все, щоб наблизити нашу перемогу", - додали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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