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"Говорили, что я сразу погибну": в сети рассказали трогательную историю 23-летнего морпеха с передовой

STYLERLIFE        03.07.2018 - 07:14
Украинские бойцы (иллюстративное фото: mil.gov.ua/ Олег Проценко)
Украинские бойцы (иллюстративное фото: mil.gov.ua/ Олег Проценко)

Отцом боец стал еще в 13 лет

Еще в 4 года парень захотел стать военным. А в 10-летнем возрасте он четко понял – надо уметь постоять за себя. Когда Андрею исполнилось 19 лет он добровольно пошел на передовую, чтобы защищать сына, жену и украинцев. Душевную историю, полную отваги, опубликовали на facebook-странице "Повернись живим".

Сегодня морскому пихотинцу Андрею 23 года. И хотя парень с самого детства – с 4-х лет – осознавал, что хочет стать военным, однако, повзрослев, пошел учиться на программиста. Поскольку на то время военная профессия была не очень престижной.

"В школе даже спорил с учительницей истории о неэффективности линейной тактики боя в ХVI столетии после изобретения мушкета... Но потом Андрей стал учиться на программиста, потому что военная профессия не имела большого престижа. Близкие и знакомые часто не понимали молодого парня, который добровольно пошел на передовую, а он не понимал, как можно стоять в стороне, когда в стране началась война", - рассказывают на странице "Повернись живим".

Парень даже вспоминает, что знакомые и родные всячески отговаривали его, мол, "на передовой, он сразу погибнет".

"Почему-то все мне говорили, что я сразу погибну и мне оторвет голову. А я хотел на "ноль". Я бы мог неплохо зарабатывать программистом, но здесь я на своем месте. Именно в это подразделение попал случайно, так сложились обстоятельства. Но очень доволен, потому что хорошие побратимы и хороший командир", - рассказывает Андрей.

23-летний боец ООС Андрей

23-летний боец ООС Андрей (фото: facebook.com/backandalive)

Молодого украинского военного дома ждет 9-летний сын Иван и жена.

Оказалось, что у парня даже история любви очень интересна. Ведь сынок у военного родился тогда, когда Андрею было всего 13 лет, а его жене – 17.

"Мне нравились девушки постарше", - улыбаясь, говорит боец.

Морпех хочет, чтобы его сын научился постоять за себя. Это то правило, которое Андрей хорошо изучил, еще когда сам был маленьким.

"Моя жена - умничка, а сын, я хочу, чтобы он умел за себя постоять. Не так, как было у меня. Меня воспитывали женщины, бабушка и тетя, а отец был все время на работе. Я думал, что все люди хорошие и со всеми надо дружить. Когда старшие ребята отобрали у меня игрушечный дробовик с пульками, подаренный папой, я проснулся на следующее утро с твердым пониманием, что надо уметь за себя постоять. Мне было десять. Мир оказался не таким, как я представлял его себе раньше. Люди же все время воюют в тот или иной способ. Когда меняют броник на костюм, тоже воюют, но другими методами. Но вы не подумайте – применение физической силы в последнюю очередь, после того, как использованы все другие возможности", - объясняет свою позицию боец.

По словам Андрея, в отпуске он очень любит играть со своим сыном, который растет таким же воинственным, как и его отец.

"Ваня из мебели прыгает на него в пластмассовых доспехах с мечом и они в шутку дерутся", - рассказывают историю Андрея, который сегодня стоит на передовой не просто за себя, но и за жену и сыну, украинцев.

"Мы все в какой-то мере оказались такими, как Андрей. Однажды в 2014-м проснулись и поняли, что должны себя защищать. Оказалось, что мир не такой, как мы его себе представляли", - подытожили "Повернись живим".

Напомним, ранее давали боец ООС Николай рассказывал, как с должности курьера пошел на передовую.

Сегодня мужчина уверен, что если бы "давали" добро "на открытие огня", Донецк давно стал бы подконтрольной территорией".

Напомним, 4 года назад 14 июня во время посадки в аэропорту Луганска пророссийские боевики "ЛНР" сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76

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