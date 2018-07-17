"Нет слов": морпех растрогал украинцев кадрами нынешней повседневной жизни

Фото: боец (УНИАН)

Украинский боец показал, чему радуется солдатский глаз

Украинский морпех с позывным "Изя", который защищает Украину с 2015 года, показал неожиданное видео с кошкой и котятами, за которыми он ухаживает, когда не слышно выстрелов и взрывов. Об этом говорится в публикации на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

Он начинал в Нацгвардии. Бьет врага на "нуле" вместе с преданными собратьями.

"У "Изи" есть два ящика котов. Один – из-под продуктов, другой – из-под снарядов. В них живут две донбасские кошки-мамы со своими котятами. У животных, как у людей: одна мамка где-то завеялась, другая - бережно вылизывает своих котят. Есть на чем отдохнуть солдатском глазу, не всё же огонь из всех стволов, взрывы и свист пуль", - написано в публикации.

К врагу здесь меньше километра, как рассказали в посте.

На видео, которое опубликовали на странице, военнослужащий показал, как живут котята и одну кошку, которая за ними ухаживает.

Морпіх "Ізя" а коти Морпіх на позивний "Ізя" захищає Україну з 2015 року, починав у Нацгвардії. Він б’є ворога на «нулі» разом з відданими побратимами. А ще у "Ізі" є два ящики котів. Один - з-під продуктів, другий - з-під снарядів. В них живуть дві донбаські кицьки-мами зі своїми малятами. У тварин, як у людей: одна мамка десь завіялася, інша - дбайливо вилизує своїх кошенят. Є на чому відпочити солдатському оку, не все ж вогонь зі всіх стволів, вибухи та свист куль. До підступного ворога тут менше кілометра… Захистити наших бійців й допомогти "Ізі" та його побратимам звільнити Україну від окупантів можна тут: https://goo.gl/zEiotC Автор: Анастасія Корнійчук Фонд "Повернись живим" Опубліковано Повернись живим Понеділок, 16 липня 2018 р.

Видео: facebook.com/backandalive

Пользователи сети очень тронулись видеозаписью.

"Несчастные животные", "Нет слов...", "Не завеялась, а пошла в разведку", "А вы говорита, что чудес не бывает", "Хорошо, что у нас такие защитники!" - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/pg/backandalive)

Ранее мы писали о том, что украинский военнослужащий в зоне проведения Операции объединенных сил рассказал о том, как попал на Донбасс и почему решил носить чуб.

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