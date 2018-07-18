"А хто буде воювати?": український воїн розповів про ситуацію на передовій (фото)

Фото: instagram.com/military_tv_ua

В мережі показали відважного захисника України

Український військовий Олексій, який обороняє селище Зайцеве Донецької області, розповів про ситуацію на передовій у зоні ООС. Про відважного бійця написали на сторінці волонтерської організації "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"Олексію на вигляд років п’ятдесят. Він справляє враження добродушної людини, яка любить товариство і вміє пожартувати. Армієць боронить Зайцеве. Під час так званого "хлібного перемир’я" тут стало дещо тихіше, але стрілянина з боку ворога не припинилася", - відзначили в мережі.

Фото: Олексій (facebook.com/backandalive)

"Провокують. То гранату кинуть, то стрельнуть пару разів. Ми так розуміємо, хочуть, щоб ми давали відповідь, а потім скажуть, що ми не дотримуємося режиму тиші. Ну ви самі розумієте. Напередодні ввечері бойовики кілька разів вистрілили, але українські військові поки терплять", - розповів Олексій.

"Нині бійці "Королівської" бригади укріплюють окопи, де треба, копають нові траншеї. Олексій говорить, окупанти роблять те саме: "Та тут сто метрів до них, видно, як копають". Чоловік на війні з 2014-го. Тож за цей час бачив не одне перемир’я", - відзначив автор публікації.

"Вони ніколи його не дотримуються, як обіцяють. Пару днів можуть помовчати, а потім знову стріляють", - підкреслив Олексій.

"До мобілізації він працював у Івано-Франківській області нафтовиком. Та зараз чоловікові важливо бути тут. "А хто буде воювати? Ми втягнулися, ми звикли, - каже військовий. І усміхається: – У мене тут друга сім’я". Удома чоловік був на Новий рік", - розповіли в публікації.

Олексій зізнався, що сумує за родиною.

"Якби не оті сволочі, - усміхається і показує пальцем за ліве плече, туди, де ворог, - були б ми вдома", - передали слова Олексія волонтери.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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