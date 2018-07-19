"Як же жити з цим болем?" У мережі з'явилося фото подій боїв в Донецькому аеропорті

Фото: facebook.com/Игорь Іванов

Журналіст і фотограф показав новий знімок

Відомий український журналіст і фотограф Сергій Лойко опублікував на своїй сторінці в Facebook нове фото з Донецького аеропорту, якого ніде раніше не було.

На фотографії загиблі в боях в Донецькому аеропорту і два солдати, які вивозять мертвих.

Фото: вхід в польовий морг (facebook.com/sergei.loiko)

"Водяне. Січень 2015. Вхід в польовий морг. Убитих привезли з Аеропорту. Розписалися. Їдуть за новими. Ці два солдата (механік-водій БМП і стрілок) під вогнем ризикували життями, щоб вивозити зі смуги мертвих. Не знаю їх імен. Операція тривала більше доби", - підписав публікацію Сергій.

Користувачі мережі відреагували на знімок важко.

"Не знаю, який поставити лайк - трагізм ситуації знімка, гостре око фотографа",

"Читати нестерпно, а як же жити з цим болем?",

"Яке ж б**дство ми влаштували...",

"Як це можна пережити? Не знаю...",

"Страшно", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/sergei.loiko)

Нагадаємо, український військовий Олексій, який обороняє селище Зайцево в Донецькій області, розповів про ситуацію на передовій в зоні ООС.

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