"Як же жити з цим болем?" У мережі з'явилося фото подій боїв в Донецькому аеропорті

Журналіст і фотограф показав новий знімок
Відомий український журналіст і фотограф Сергій Лойко опублікував на своїй сторінці в Facebook нове фото з Донецького аеропорту, якого ніде раніше не було.
На фотографії загиблі в боях в Донецькому аеропорту і два солдати, які вивозять мертвих.
Фото: вхід в польовий морг (facebook.com/sergei.loiko)
"Водяне. Січень 2015. Вхід в польовий морг. Убитих привезли з Аеропорту. Розписалися. Їдуть за новими. Ці два солдата (механік-водій БМП і стрілок) під вогнем ризикували життями, щоб вивозити зі смуги мертвих. Не знаю їх імен. Операція тривала більше доби", - підписав публікацію Сергій.
Користувачі мережі відреагували на знімок важко.
"Не знаю, який поставити лайк - трагізм ситуації знімка, гостре око фотографа",
"Читати нестерпно, а як же жити з цим болем?",
"Яке ж б**дство ми влаштували...",
"Як це можна пережити? Не знаю...",
"Страшно", - написали користувачі в коментарях.
Скріншоти коментарів (facebook.com/sergei.loiko)
Нагадаємо, український військовий Олексій, який обороняє селище Зайцево в Донецькій області, розповів про ситуацію на передовій в зоні ООС.
Рекомендуємо до перегляду:
Відео: Герої, загиблі в червні 2018