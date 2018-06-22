Чиновники Тернопольской области получают необычную премию

Им придется отказаться от автомобилей

Чиновники одного из городских советов Тернопольской области получают премию за то, что ездят на работу на велосипеде. Об этом сообщает местный сайт "Реально".

Сотрудники городского совета Черткова Тернопольской области, которые ездят на работу на велосипеде, а не на автомобили, получают ежемесячную премию. Размер премии составляет 10%.

Таким образом местная власть решила поднять уровень энергоэффективности города.

"Хочешь энергоэффективного города - начинай с себя и из окружения, у меня теперь сотрудники, приезжающие к труду велосипедами, имеют 10% -ную ежемесячную премию", - рассказал мэр города Черткова Владимир Шматько.

Он отметил, что у здания городского совета установили турникеты для парковки велотранспорта.

Для того, чтобы поддержать это направление в других бюджетных учреждениях, а также в ОСББ, городской совет организовал розыгрыш специальных сертификатов на 20 тысяч гривен, которые потратить можно будет только на енергоэффективные мероприятия.

Кстати, под Тернополем поймали девятилетнего грабителя.

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