Чиновники Тернопільської області отримують незвичайну премію

Їм доведеться відмовитися від автомобілів

Чиновники одної з міських рад Тернопільської області отримують премію за те, що їздять на роботу на велосипеді. Про це повідомляє місцевий сайт "Реально".

Працівники міської ради Чорткова Тернопільської області, які їздять на роботу на велосипеді, а не на автомобілі, отримують щомісячну премію. Розмір премії складає 10%.

Таким чином місцева влада вирішила підняти рівень енергоефективності міста.

"Хочеш енергоефективного міста - починай з себе і з оточення, у мене тепер співробітники, які приїжджають до праці велосипедами, мають 10% -ву щомісячну премію", - розповів мер міста Чорткова Володимир Шматько.

Він зазначив, що біля будівлі міської ради встановили турнікети для паркування велотранспорту.

Для того, щоб підтримати цей напрямок в інших бюджетних установах, а також в ОСББ, міська рада організувала розіграш спеціальних сертифікатів на 20 тисяч гривень, які можна витратити тільки на енергоэффективные заходи.

До речі, під Тернополем зловили дев'ятирічного грабіжника.

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