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Сестренка "стояла на шухере": под Тернополем поймали девятилетнего грабителя

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:58

Ребенка поймали на воровстве уже во второй раз за месяц

В Лановецком районе Тернопольской области девятилетний мальчик ограбил дом односельчанина. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

К полицейским с заявлением о краже обратился житель Тернополя. Мужчина является собственником частного дома в одном из сел Лановецкого района, но постоянно там не проживает. Во время последнего визита в деревню, он обнаружил, что в доме побывали посторонние и украли две удочки стоимостью почти две тысячи гривен.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 9-летний мальчик, который живет в этом же селе. Школьник снял стекло с входной двери и проник во внутрь через этот небольшой проем. На улице его ждала сестренка.

Удочки мальчик отдал полицейским, а свой поступок объяснил тем, что хотел порыбачить.

"Хотелось бы верить, что такое поведение - это лишь детские шалости, но вот на краже его поймали уже во второй раз за месяц", - отметили правоохранители.

"Поступок мальчишки подпадает под правовую квалификацию части 3 статьи 185 Уголовного кодекса кража, соединенная с проникновением в жилье, но через юный возраст, ответственность его обойдет. В настоящее время полицейские решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье – невыполнение родителями обязанностей относительно воспитания детей", - сказано в сообщении полиции.

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Теги: ребенок, кража, ограбление
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