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Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США

STYLERНаука і техніка        18.06.2018 - 10:58
Фото: Валентин Фречка (facebook.com valeo.likes.biology.inventor)
Фото: Валентин Фречка (facebook.com valeo.likes.biology.inventor)

Валентин Фречка зайняв перше місце на олімпіаді

Українська школяр Валентин Фречка переміг на "Олімпіаді геніїв" у США. Про це повідомляє "Голос Америки".

У змаганнях брали участь понад 1300 учнів з усього світу, які показували свої вміння і знання в різних категоріях.

Від України на олімпіаду вирушило п'ятеро людей з Малої академії наук. В результаті команда привезла одну золоту і дві бронзові медалі. Ще двоє українців зайняли четверті місця.

Фото: Валентин Фречка (facebook.com  valeo.likes.biology.inventor)

Валентин Фречка відомий своїм винаходом. Школяр винайшов спосіб виготовлення паперу з опалого листя. Його вже запросили на міжнародну виставку в Південній Кореї.

У квітні 2018 року Валентин переміг на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, де він представляв свій винахід.

Фречка навчався в Сокирницкой загальноосвітній школі Закарпаття.

Фото: Валентин Фречка (facebook.com  valeo.likes.biology.inventor)

Нагадаємо,що український школяр зробив прорив в науці і переміг на міжнародній олімпіаді з екології з проектом "экобумага".

Разом зі своїм науковим керівником талановитий школяр протягом року збирав опале листя дерев берези, верби, дуба і граба. Після цього він розсортував гербарій по спеціальнии ємностяи, де відбувалися особливі хімічні процеси. Кінцевим продуктом цих маніпуляцій став папір, на якому цілком можна писати.

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Теги: школьник, победа, Олімпіада
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