Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США

Валентин Фречка занял первое место на олимпиаде

Украинский школьник Валентин Фречка победил на "Олимпиаде гениев" в США. Об этом сообщает "Голос Америки".

В соревнованиях принимали участие более 1300 учеников со всего мира, которые показывали свои умения и знания в разных категориях.

От Украины на олимпиаду отправилось пять человек из Малой академии наук. В результате команда привезла одну золотую и две бронзовые медали. Еще двое украинцев заняли четвертые места.

Фото: Валентин Фречка (facebook.com valeo.likes.biology.inventor)

Валентин Фречка известный своим изобретением. Школьник изобрел способ изготовления бумаги из опавших листьев. Его уже пригласили на международную выставку в Южной Корее.

В апреле 2018 года Валентин победил на Международной олимпиаде по экологии в Кении, где он представлял свое изобретение.

Фречка учился в Сокирницкой общеобразовательной школе Закарпатья.

Фото: Валентин Фречка (facebook.com valeo.likes.biology.inventor)

Напомним,что украинский школьник сделал прорыв в науке и победил на международной олимпиаде по экологии с проектом "экобумага".

Вместе со своим научным руководителем талантливый школьник в течение года собирал опавшие листья деревьев березы, ивы, дуба и граба. После этого он рассортировал гербарий по специальным емкостям, где происходили особые химические процессы. Конечным продуктом этих манипуляций стала бумага, на которой вполне можно писать.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море