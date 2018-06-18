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Сестричка "стояла на шухері": під Тернополем спіймали дев'ятирічного грабіжника

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:58

Дитину впіймали на крадіжці вже вдруге за місяць

В Лановецькому районі Тернопільської області дев'ятирічний хлопчик пограбував оселю односельчанина. Про це передає прес-служба поліції регіону.

До поліцейських із заявою про крадіжку звернувся житель Тернополя. Чоловік є власником приватного будинку в одному з сіл Лановецького району, але постійно там не проживає.  Під час останнього візити в село, він виявив, що в хаті побували сторонні й поцупили дві вудочки вартістю майже дві тисячі гривень.

Поліцейські з’ясували, що крадіжку скоїв 9-річний хлопчик, який мешкає у цьому ж селі. Школяр зняв шибку із вхідних дверей і проник до середини через цей невеликий отвір. На вулиці його чекала сестричка.

Вудочки хлопчик віддав поліцейським, а свій вчинок пояснив тим, що хотів порибалити.

"Хотілося б вірити, що така поведінка - це лише дитячі пустощі, та от на крадіжці його упіймали вже вдруге за місяць", - відзначили правоохоронці.

"Вчинок хлопчака підпадає під правову кваліфікацію частини 3 статті 185 Кримінального кодексу крадіжка поєднана з проникненням у житло, але через юний вік відповідальність його омине. На даний час поліцейські вирішують питання щодо притягнення батьків неповнолітнього до адмінвідповідальності за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей", - сказано в повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що український школяр Валентин Фречка переміг на "Олімпіаді геніїв" у США. У змаганнях брали участь понад 1300 учнів з усього світу, які показували свої вміння і знання в різних категоріях.

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Теги: дитина, кража, ограбление
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