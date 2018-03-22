ЧМ-2018: британский парламент сравнил Путина с Гитлером

Министр иностранных дел Великобритании поддержал идею бойкота турнира

Депутат от Лейбористской партии Иэн Остин сравнил президента РФ Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, и заявил, что сборная Англии должна бойкотировать турнир. По его словам Путин использует чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в России, как "пиар-ход, - так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Германии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с Остином. Такое мнение высказали в ходе обсуждения в парламенте, передает российская служба BBC.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Джонсона в создании образа врага в лице России и в проведении политики бойкота чемпионата мира.

"Путин собирается использовать ЧМ-2018 как Гитлер использовал Олимпиаду-1936. Я не думаю, что сборной Англии стоит участвовать в этом. Я не думаю, что нам стоит поддерживать Путина, использующего этот турнир как пиар-мероприятие, чтобы замаскировать грубые нарушения прав человека, за которые он несет ответственность", – заявил Остин.

"Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно", – ответил Джонсон.

Джонсон также добавил, что необходимо срочно обсудить с российской стороной безопасность болельщиков, которые приедут на турнир.

"Думаю, ваша характеристика того, что будет в Москве, на чемпионате мира, во всех городах — определенно верное сравнение с 1936 годом. Честно говоря, думаю, участвовать в восхвалении Путина через спортивное мероприятие – это мерзкая перспектива", – добавил Джонсон.

Кстати, Джонсон связал отравление Скрипаля с президентскими выборами в РФ.

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