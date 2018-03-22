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ЧС-2018: британський парламент порівняв Путіна з Гітлером

STYLERLIFE        22.03.2018 - 08:57
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Міністр закордонних справ Великобританії підтримав ідею бойкоту турніру

Депутат від Лейбористської партії Іен Остін порівняв президента РФ Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, і заявив, що збірна Англії повинна бойкотувати турнір. За його словами Путін використовує чемпіонат світу з футболу, який цього року пройде в Росії, як "піар-хід", - так само, як Гітлер використовував Олімпіаду 1936 року в Німеччині.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон погодився з Остіном. Таку думку висловили під час обговорення в парламенті, передає російська служба BBC.

Представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь звинуватила Джонсона у створенні образу ворога в особі Росії та в проведенні політики бойкоту чемпіонату світу.

"Путін збирається використовувати ЧС-2018 як Гітлер використовував Олімпіаду-1936. Я не думаю, що збірній Англії варто брати участь в цьому. Я не думаю, що нам варто підтримувати Путіна, який використовує цей турнір як піар-захід, щоб замаскувати грубі порушення прав людини, за які він несе відповідальність", – заявив Остін.

"Боюся, що це абсолютно правильно, абсолютно вірно", – відповів Джонсон.

Джонсон також додав, що необхідно терміново обговорити з російською стороною безпеку вболівальників, які приїдуть на турнір.

"Думаю, ваша характеристика того, що буде в Москві, на чемпіонаті світу, в усіх містах — безумовно вірне порівняння з 1936 роком. Чесно кажучи, думаю, брати участь у вихвалянні Путіна через спортивний захід – це мерзенна перспектива", – додав Джонсон.

До речі, Джонсон пов'язав отруєння Скрипаля з президентськими виборами в РФ.

Раніше в мережі розповіли про серйозну проблему з російським стадіоном ЧМ-2018.

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Теги: Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон, чм-2018, чм 2018
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