В сети рассказали о серьезной проблеме с российским стадионом ЧМ-2018

Из-за грунта застроить площадь вокруг стадиона будет проблематично

В сети рассказали, что в России далеко не все стадионы готовы принять Чемпионат мира по футболу 2018. Например, в Калининграде на территории спортивного сооружения очень большие проблемы. Там проседает грунт. Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что из-за грунта застроить площадь вокруг стадиона будет проблематично - на таком грунте здания можно строить только на сваях, что сразу увеличит себестоимость квадратного метра на внушительную сумму.

К тому же, для ремонта самого стадиона нужны спонсоры, которых нет.

Общая стоимость стадиона в Калиниграде к весне 2018 года составила уже 17,3 миллиарда рублей, а единственным крупным инвестором стала РФ. Спонсор для стадиона до сих пор не найден, а на содержание сооружения калининградским властям ежегодно придется тратить около 200 миллионов рублей.

Как ранее сообщалось, правительство Исландии рассматривает возможность отказа от присутствия своих чиновников на матчах Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские политики могут не приехать на ЧМ-2018 в Россию. Данные меры стали ответом на отравление Скрипаля, которого в России осудили за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.

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