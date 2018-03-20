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У мережі розповіли про серйозну проблему з російським стадіоном ЧС-2018

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:15
Фото: Стадіон у Калінінграді (wikipedia.org A. Savin)
Фото: Стадіон у Калінінграді (wikipedia.org A. Savin)

Через ґрунт забудувати площу навколо стадіону буде проблематично

У мережі розповіли, що в Росії далеко не всі стадіони готові прийняти Чемпіонат світу з футболу 2018. Наприклад, в Калінінграді на території спортивної споруди дуже великі проблеми. Там просідає грунт. Про це повідомляє "Медуза".

Наголошується, що через ґрунт забудувати площу навколо стадіону буде проблематично - на такому грунті будівлі можна будувати тільки на палях, що відразу збільшить собівартість квадратного метра на значну суму.

До того ж, для ремонту самого стадіону потрібні спонсори, яких немає.

Загальна вартість стадіону в Калініграді до весни 2018 року склала вже 17,3 мільярда рублів, а єдиним великим інвестором стала РФ. Спонсора для стадіону досі не знайдено, а на утримання споруди калінінградським владі щорічно доведеться витрачати близько 200 мільйонів рублів.

Як раніше повідомлялося, уряд Ісландії розглядає можливість відмови від присутності своїх чиновників на матчах Чемпіонату світу-2018 з футболу, який пройде в Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що британські політики можуть не приїхати на ЧС-2018 в Росії. Дані заходи стали відповіддю на отруєння Скрипаля, якого в Росії засудили за шпигунство на користь Лондона, і його доньки Юлії.

 

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Теги: чм-2018
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