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"ЧМ-2018 не оправдывает преступления": в The New York Times поддержали Сенцова

STYLERLIFE        20.06.2018 - 11:11
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Авторитетное издание жестко высказалось о политике Кремля

Голодание украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, раскрывает глаза мира на преступления путинского режима, которые в Кремле хотели бы скрыть за феерией Чемпионата мира по футболу 2018. Такое заявление сделали в редакции  The New York Times.

В издании подчеркнули, что Сенцов заслуживает полную поддержку международного сообщества.

"В разгар футбольной феерии Чемпионата мира, последние вещи, на которые Владимиру Путину хотелось бы обращать внимание, - это права человека, Крым и Украину. Это является хорошей возможностью, чтобы вспомнить о деле Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, который уже более месяца голодает в отдаленной сибирской колонии, и напомнить российскому президенту, что его дорогое спортивное шоу не оправдывает преступления правительства", - написали в газете.

Отмечается, что Сенцов был осужден в "лучших традициях советской эпохи".

"Выдающиеся кинорежиссеры, российские и международные, заявили о своей поддержке Сенцова; ЕС назвал дело "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия", а Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Сенцова и других украинских заключенных", - подчеркнули в редакционном материале.

"Кремль же, как всегда все отрицает, называя следы пыток на узнике результатам его попыток "садомазохизма". А контролируемые Кремлем СМИ заявили, что таким образом Запад хочет подорвать успех проведения в России Кубке мира по футболу", - добавили в издании.

"Сенцов рискует жизнью, чтобы привлечь внимание ко всему этому. Он, и его правда, которую он отстаивает, заслуживают полную поддержку Запада, независимо от того, что происходит на российских стадионах - или в уме президента Трампа", - подчеркнули в The New York Times.

Ранее сообщалось, что Сенцов написал письмо российскому кинокритику.

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Теги: Олег Сенцов, The New York Times
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