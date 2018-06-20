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"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Политзаключенный сообщил, что он уверен в победе

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов написал письмо известному российскому кинокритику, уроженцу Украины Андрею Плахову. Текст письма критик опубликовал на своей странице в Facebook.

Олег Сенцов выразил благодарность всем тем людям, которые его поддерживают. Он отметил, что ему "радостно слышать", что некоторые российские кинематографисты стали его "открыто поддерживать на официальных площадках, а не только в интернете".

"Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову! Я держусь и по-прежнему уверен в победе!" – говорится в письме, которое было написано 16 июня.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен 20 годам лишения. Его обвинили якобы в создании террористического сообщества в Крыму. Сейчас политзаключенный находится колонии города Лабытнанги Тюменской области.

14 мая режиссер бессрочную голодовку. Его требование – освобождение 64 украинских политзаключенных, которые находятся в РФ. Себя в этот список Олег Сенцов не включил.

Скриншот поста (facebook.com/andrey.plahov.7)

Ранее Кремль попался на лжи касательно Сенцова.

"Они снова включили эту тупую шарманку. "Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Это Песков сказал на счет Сенцова", – написал Илья Новиков.

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Теги: Олег Сенцов
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