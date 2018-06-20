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"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Політв'язень повідомив, що він упевнений в перемозі

Український політв'язень режисер Олег Сенцов написав листа відомому російському кінокритику, уродженцю України Андрію Плахову. Текст листа критик опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Олег Сенцов висловив подяку всім тим людям, які його підтримують. Він зазначив, що йому "радісно чути", що деякі російські кінематографісти стали його "відкрито підтримувати на офіційних майданчиках, а не тільки в інтернеті".

"Виявляється, це так не складно – просто не боятися висловити свою думку! Дякую вам ще раз за це. Величезний привіт усім, хто з нами! Окреме спасибі і слова поваги передайте, будь ласка, Олександру Сокурову! Я тримаюся і, як і раніше, впевнений у перемозі!" – йдеться в листі, який було написано 16 червня.

Нагадаємо, що український режисер Олег Сенцов був засуджений до 20 років позбавлення. Його звинуватили нібито у створенні терористичної спільноти в Криму. Зараз політв'язень знаходиться колонії міста Лабитнангі Тюменської області.

14 травня режисер безстрокове голодування. Його вимога – звільнення 64 українських політв'язнів, які знаходяться в РФ. Себе в цей список Олег Сенцов не включив.

Скріншот поста (facebook.com/andrey.plahov.7)

Раніше Кремль попався на брехні стосовно Сенцова.

"Вони знову включили цю тупу шарманку. "Суспільний Резонанс жодним чином не може вплинути, природно, на вступило в силу рішення суду Російської Федерації. Для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим". Це Пєсков сказав на рахунок Сенцова", – написав Ілля Новіков.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

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Теги: Олег Сенцов
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