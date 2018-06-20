"Ничего не изменилось": Кремль попался на лжи касательно Сенцова

Заявление о том, что политзаключенного нельзя помиловать без его заявления, - вранье

Кремль врет касательно украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом заявил адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.

"Они снова включили эту тупую шарманку. "Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Это Песков сказал на счет Сенцова", – написал он.

Видео: Заявление о Сенцове (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Адвокат объяснил, что Песков имел в виду то, что политзаключенного нельзя помиловать без его личного заявления.

"Это было враньем, когда они десять лет объясняли, почему Путин не может просто отпустить Ходорковского. Это вранье и сейчас. Никакой закон ничего такого не предусматривает и никогда не предусматривал. В 2016 на этом вопросе окончательно поставили точку. Можно и без заявления. Помните, как по ТВ показывали унизительный ролик, где Путин объяснял вдовам журналистов, как хорошо они сделали, что попросили его помиловать Савченко из соображений гуманизма", – отметил Новиков.

"Ничего с тех пор с процедурой помилования не изменилось. Только Путин с тех пор постарел еще на два года и еще немного сморщился", – подытожил адвокат.

Скриншот поста (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов незаконно удерживается в российской тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных в РФ.

Кстати, Собчак, Звягинцев и Познер просят Путина о помиловании Сенцова.

Обращение к президенту РФ подписал ряд деятелей культуры, среди которых актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Олег Сенцов. Один в поле воин