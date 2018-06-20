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"Нічого не змінилося": Кремль попався на брехні стосовно Сенцова

STYLERLIFE        20.06.2018 - 09:50
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Заява про те, що політв'язня не можна помилувати без його заяви, - брехня

Кремль бреше щодо українського політв'язня Олега Сенцова. Про це заявив адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці в Facebook.

"Вони знову включили цю тупу шарманку. "Суспільний резонанс жодним чином не може вплинути, природно, на вступило в силу рішення суду Російської Федерації. Для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим". Це Пєсков сказав на рахунок Сенцова", – написав він.

Відео: Заяву про Сенцове (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Адвокат пояснив, що Пісків мав на увазі те, що політв'язня не можна помилувати без його особистої заяви.

"Це було брехнею, коли вони десять років пояснювали, чому Путін не може просто відпустити Ходорковського. Це брехня і зараз. Ніякий закон нічого такого не передбачає і ніколи не передбачав. У 2016 на цьому питанні остаточно поставили крапку. Можна і без заяви. Пам'ятаєте, як по ТБ показували принизливий ролик, де Путін пояснював вдовам журналістів, як добре вони зробили, що попросили його помилувати Савченко з міркувань гуманізму", – зазначив Новіков.

"Нічого з тих пір з процедурою помилування не змінилося. Тільки Путін з тих пір постарів ще на два роки і ще трохи зморщився", – підсумував адвокат.

Скріншот поста (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Нагадаємо, що український режисер Олег Сенцов незаконно утримується в російській в'язниці. Його засудили до 20 років ув'язнення. 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів в РФ.

До речі, Собчак, Звягінцев і Познер просять Путіна про помилування Сенцова.

Звернення до президента РФ підписав низку діячів культури, серед яких актриса Чулпан Хаматова, режисери Костянтин Бронзіт, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак, голова "Роскіно" Катерина Мцитурідзе.

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Теги: Олег Сенцов
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