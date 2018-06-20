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"ЧС-2018 не виправдовує злочини": у The New York Times підтримали Сенцова

STYLERLIFE        20.06.2018 - 11:11
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Авторитетне видання жорстко висловилося про політику Кремля

Голодування українського кінорежисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській в'язниці, розкриває очі світу на злочини путінського режиму, які в Кремлі хотіли б приховати за феєрією Чемпіонату світу з футболу 2018. Таку заяву зробили в редакції The New York Times.

У виданні підкреслили, що Сенцов заслуговує на повну підтримку міжнародної спільноти.

"В розпал футбольної феєрії Чемпіонату світу, останні речі, на які Володимиру Путіну хотілося б звертати увагу, - це права людини, Крим і Україну. Це є доброю нагодою, щоб згадати про справу Олега Сенцова, українського кінорежисера, який вже більше місяця голодує у віддаленій сибірській колонії, і нагадати російському президентові, що його дороге спортивне шоу не виправдовує злочини уряду", - написали в газеті.

Наголошується, що Сенцов був засуджений у "кращих традиціях радянської епохи".

"Видатні кінорежисери, російські і міжнародні, заявили про свою підтримку Сенцова; ЄС назвав справу "порушенням міжнародного права і елементарних стандартів правосуддя", а Європарламент прийняв резолюцію з вимогою негайно звільнити Сенцова та інших українських в'язнів", - підкреслили в редакційному матеріалі.

"Кремль, як завжди все заперечує, називаючи сліди тортур на в'язні результатами його спроб "садомазохізму". А контрольовані Кремлем ЗМІ заявили, що таким чином Захід хоче підірвати успіх проведення в Росії Кубку світу з футболу", - додали у виданні.

"Сенцов ризикує життям, щоб привернути увагу до всього цього. Він, і його правда, яку він відстоює, заслуговують на повну підтримку Заходу, незалежно від того, що відбувається на російських стадіонах - чи в розумі президента Трампа", - підкреслили в The New York Times.

Раніше повідомлялося, що Сенцов написав листа російському кінокритику.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)

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Теги: Олег Сенцов, The New York Times
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