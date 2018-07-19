ЧП в киевском метро: пострадал ребенок

Фото: РБК-Украина

Ребенка доставили в больницу

В столице, на станции метро "Олимпийская" пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.

В четверг, 19 июля, на столичной станции метро "Олимпийская", двухлетняя девочка получила травму ноги на эскалаторе.

Как сообщает издание, инцидент произошел около двух часов дня. Ребенку эскалатором зажало ногу.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Девочке оказали первую помощь и забрали в больницу для последующего обследования.

Как сообщили сотрудники полиции, у девочки переломов нет, но повреждены мягкие ткани стопы на правой ноге.

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Фото: informator.ua

Напомним, у пьяной матери забрали 5-летнего голодающего сына.

В Черновцах сотрудники ювенальной полиции вместе с патрульными вынуждены были забрать 5-летнего ребенка у пьющей матери и направить его в детский дом. Мать ребенка употребляла алкоголь прямо в присутствии сотрудников госорганов.

"Очень трудно "держать себя в руках", когда видишь истощенного постоянным недоеданием и отсутствием ухода пятилетнего мальчика в грязной рубашке, с полупустым пакетиком просроченного сметанного продукта в маленьких ручках, который постоянно сидит закрытый в вонючем помещении, покрытом плесенью, где повсюду пустые бутылки от спиртного, окурки и гниющие остатки пищи", - написано в публикации.

Видео: РБК-Украина