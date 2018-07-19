НП в київському метро: постраждала дитина

Фото: РБК-Україна

Дитину доставили в лікарню

У столиці, на станції метро "Олімпійська" постраждала дворічна дитина. Про це повідомляє "Інформатор" з місця події.

У четвер, 19 липня, на столичній станції метро "Олімпійська", дворічна дівчинка отримала травму ноги на ескалаторі.

Як повідомляє видання, інцидент стався близько двох годин дня. Дитині ескалатором затисло ногу.

На місце події прибули медики і поліція. Дівчинці надали першу допомогу і забрали в лікарню для подальшого обстеження.

Як повідомили співробітники поліції, у дівчинки переломів немає, але пошкоджені м'які тканини стопи на правій нозі.

Обставини події наразі з'ясовуються.

Фото: informator.ua

Нагадаємо, у п'яної матері забрали 5-річного голодуючого сина.

У Чернівцях працівники ювенальної поліції разом з патрульними змушені були забрати 5-річну дитину у питущої матері і направити її в дитячий будинок. Мати дитини вживала алкоголь прямо в присутності співробітників держорганів.

"Дуже важко "тримати себе в руках", коли бачиш виснаженого постійним недоїданням і відсутністю догляду п'ятирічного хлопчика в брудній сорочці, з напівпорожнім пакетиком простроченого сметанного продукту в маленьких ручках, який постійно сидить закритий у смердючому приміщенні, покритою цвіллю, де всюди порожні пляшки від спиртного, недопалки і гниючі залишки їжі", - написано в публікації

Відео: РБК-Україна