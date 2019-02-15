Чрезвычайное положение в США: все подробности

В проекте бюджета США предложили потратить на строительство Стены меньше требуемого

Президент Дональд Трамп обявил о введении чрезвычайного положения в США из-за сложной ситуацией на границе с Мексикой. Отметим, что после этого действие законов останутся в силе, а также не предусматривается никаких ограничени гражданских прав в Штатах.

После введения режима ЧП президент сможет увеличить ассигнование на строительство заграждений на границе с Мексикой. На реализацию этого проекта Трамп лоббировал предусмотреть в бюджете 5,7 миллиардов долларов, однако конгрессмены решили потратить только 1,375 млрд.

Сам дедлайн для принятия бюджета - сегодняшний день, 15 февраля. В противном случае в США возобновится так называемый "шатдаун", то есть частично заблокируют работу некоторых госорганов.

Президент США хочет в одностороннем порядке переместить около 7 миллиардов долларов в федеральные средства для создания физических барьеров вдоль границы США и Мексики. Еще в начале августа американский лидер заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось.

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Добавим, что ранее аналитики предсказали спад ВВП Штатов по итогам года до менее чем на 3% из-за споров политиков о будущем бюджете. Добавим, что потери экономики США из-за "шатдауна" уже превысили 11 млрд долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя введение ЧП в США, заявила, что Трамп "выполнит свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну".

Напомним, что в ранее президент США Дональд Трамп не исключил очередной волны "шатдауна" - прекращение работы федерального правительства. Он заявил, что это может произойти, если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

Добавим, 25 января Трамп подписал законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года.