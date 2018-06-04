ЧС-2018: сборная России "кинула" футболиста из Украины

Ради игры в сборной спортсмен решился на смену гражданства

Российский футбольный союз объявил окончательный состав сборной на чемпионат мира-2018, в списке которого не оказалось спортсмена из Украины. Об этом сообщает Politeka.

"Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018. В заявку команды не попал Роман Нойштедтер — футболист, который в свое время ради российского паспорта отказался играть за сборные Украины и Германии. Российские журналисты уже иронизируют касательно отсутствия Нойштедтера в составе сборной России на ЧМ-2018", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что Нойштедтер родился в украинском городе Днепр. Его отец, Петр Нойштедтер, играл за местную команду Днепр, когда мальчик был маленьким. Позже семья переехала в Германию, где он и начал свою карьеру. Там же он получил гражданство.

В 2011-м году проходили переговоры о привлечении Романа в украинскую сборную, однако сделка так и не состоялась. Позже, в 2015-м Нойштедтеру предложили российское гражданство, которое он принял от Владимира Путина в 2016-м.

С того момента футболист играл за сборную России, однако в заявку на ЧМ-2018 его так и не включили.

Кстати, немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике. Видео приурочено к чемпионату мира по футболу в России. Кадры на видео были сняты в одном из спальных районов Киева. Авикомпания подтвердила факт съемки в украинской столице и извинилась.

В компании подчеркнули, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", и это является привычной практикой для рекламных роликов.

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