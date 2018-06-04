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Lufthansa извинилась за ролик к ЧМ-2018 о России, снятый в Киеве

STYLERКурьезы        04.06.2018 - 20:29
Скриншот: Кадр из видео Lufthansa (facebook.com boreits)
Скриншот: Кадр из видео Lufthansa (facebook.com boreits)

Компания удалила скандальное видео

Немаецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике. Видео приурочено к чемпионату мира по футболу в России. Кадры на видео были сняты в одном из спальных районов Киева. Авикомпания подтвердила факт съемки в украинской столице и извинилась, передает Meedia.

"Мы увидели в первых комментариях, что это задевает чувства отдельных пользователей", - сказано в сообщении компании.

В Lufthansa подчеркнули, что видео снимали в Украине "из логистических соображений", и это является привычной практикой для рекламных роликов.

"Речь идет о том, какое представление о месте получит зритель", - отметили в компании

Скриншот: Кадр из видео Lufthansa (facebook.com boreits)

Добавим, что немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил, что Lufthansa в своем ролике к ЧМ-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.

Ранее сообщалось, что KAZKA представила в Киеве дебютный альбом (фото).

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Теги: ролик, чм 2018
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