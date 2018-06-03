Не долетели: немецкая авиакомпания сняла ролик о России в Украине (видео)

В видеозаписи можно частично увидеть киевскую Русановку

Авиакомпания Lufthansa показала киевскую Русановку в ролике к чемпионату мира по футболу в России. Видеозапись соответствующего характера была опубликована в социальной сети Facebook.

Видео приурочено к чемпионату мира по футболу в России. Кадры на видео были сняты в одном из спальных районов столицы.

"В этом году не на далекой Копакабане, а в России. Здесь тоже есть хорошие уголки" – говорит герой рекламного видеоролика.

Видео: (facebook.com/LufthansaDEU)

В комментариях к записи киевляне отмечают, что некоторые мелкие детали на видео выглядят новее, чем на снимках Google Maps за 2015 год. Из главных предположений: в Lufthansa просто взяли старые кадры, которые были сняты к "Евро-2012", но не были опубликованы.

Напомним, что Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Сообщается, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.

Видео: video.rbc.ua