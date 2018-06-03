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Не долетіли: німецька авіакомпанія зняла ролик про Росію в Україні (відео)

STYLERКурйози        03.06.2018 - 18:16
Кадр з відео facebook.com/LufthansaDEU
Кадр з відео facebook.com/LufthansaDEU

У відеозаписі можна частково побачити київську Русанівку

Авіакомпанія Lufthansa показала київську Русанівку в ролику до чемпіонату світу з футболу в Росії. Відеозапис відповідного характеру була опублікована в соціальній мережі Facebook.

Відео приурочене до чемпіонату світу з футболу в Росії. Кадри на відео були зняті в одному із спальних районів столиці.

"В цьому році не на далекій Копакабані, а в Росії. Тут теж є гарні куточки" – говорить герой рекламного відеоролика.

Відео: (facebook.com/LufthansaDEU)

У коментарях до запису кияни відзначають, що деякі дрібні деталі на відео виглядають новіше, ніж на знімках Google Maps за 2015 рік. З головних припущень: Lufthansa просто взяли старі кадри, які були зняті до "Євро-2012", але не були опубліковані.

Нагадаємо, що Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на території РФ чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня 2018 року місцевому населенню окупованих територій в'їзд на територію Ростовської області, враховуючи складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і загрозу поширення злочинності

Відео: video.rbc.ua

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Теги: чемпионат, футбол
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