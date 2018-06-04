Lufthansa вибачилася за ролик до ЧС-2018 про Росії, знятий в Києві

Компанія видалила скандальне відео

Немаецкая компанія Lufthansa осоромилася, видавши Україну за Росію в рекламному ролику. Відео приурочений до чемпіонату світу з футболу в Росії. Кадри на відео були зняті в одному із спальних районів Києва. Авікомпанію підтвердила факт зйомки в українській столиці і вибачилася, передає Meedia.

"Ми побачили у перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів", - сказано в повідомленні компанії.

У Lufthansa підкреслили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів.

"Мова йде про те, яке уявлення про місце отримає глядач", - відзначили в компанії

Скріншот: Кадр з відео Lufthansa (facebook.com boreits)

Додамо, що німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що в Росії було важко отримати дозвіл на зйомку.

Раніше повідомлялося, що KAZKA представила в Києві дебютний альбом (фото).

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