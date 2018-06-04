Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: збірна Росії "кинула" футболіста з України

STYLERLIFE        04.06.2018 - 20:53
Фото: збірна РФ (facebook.com/Sbornaya)
Фото: збірна РФ (facebook.com/Sbornaya)

Заради гри у збірної спортсмен наважився на зміну громадянства

Російський футбольний союз оголосив остаточний склад збірної на чемпіонат світу-2018, у списку якого не виявилося спортсмена з України. Про це повідомляє Politeka.

"Російський футбольний союз (РФС) оголосив остаточний склад збірної Росії на домашній чемпіонат світу-2018. В заявку команди не потрапив Роман Нойштедтер — футболіст, який у свій час заради російського паспорта відмовився грати за збірні України та Німеччини. Російські журналісти вже іронізують щодо відсутності Нойштедтера в складі збірної Росії на ЧС-2018", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що Нойштедтер народився в українському місті Дніпро. Його батько, Петро Нойштедтер, грав за місцеву команду Дніпро, коли хлопчик був маленьким. Пізніше сім'я переїхала до Німеччини, де він і почав свою кар'єру. Там же він отримав громадянство.

У 2011-му році проходили переговори про залучення Романа в українську збірну, проте угода так і не відбулася. Пізніше, в 2015-му Нойштедтеру запропонували російське громадянство, яке він прийняв від Володимира Путіна в 2016-му.

З того моменту футболіст грав за збірну Росії, однак у заявку на ЧС-2018 його так і не включили.

До речі, німецька компанія Lufthansa осоромилася, видавши Україну за Росію в рекламному ролику. Відео приурочено до чемпіонату світу з футболу в Росії. Кадри на відео були зняті в одному із спальних районів Києва. Авікомпанія підтвердила факт зйомки в українській столиці і вибачилася.

У компанії підкреслили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів.

Хайп-таксі #20: скільки грошей потрібно на відпустку (video.rbc.ua)

Росія вирішила "привласнити" собі українських футболістів "Все це підкріплюється трунами": волонтер застеріг українців від поїздок в РФ на ЧС-2018
Теги: чм-2018, Сборная России, футболіст
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top