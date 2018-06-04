ЧС-2018: збірна Росії "кинула" футболіста з України

Заради гри у збірної спортсмен наважився на зміну громадянства

Російський футбольний союз оголосив остаточний склад збірної на чемпіонат світу-2018, у списку якого не виявилося спортсмена з України. Про це повідомляє Politeka.

"Російський футбольний союз (РФС) оголосив остаточний склад збірної Росії на домашній чемпіонат світу-2018. В заявку команди не потрапив Роман Нойштедтер — футболіст, який у свій час заради російського паспорта відмовився грати за збірні України та Німеччини. Російські журналісти вже іронізують щодо відсутності Нойштедтера в складі збірної Росії на ЧС-2018", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що Нойштедтер народився в українському місті Дніпро. Його батько, Петро Нойштедтер, грав за місцеву команду Дніпро, коли хлопчик був маленьким. Пізніше сім'я переїхала до Німеччини, де він і почав свою кар'єру. Там же він отримав громадянство.

У 2011-му році проходили переговори про залучення Романа в українську збірну, проте угода так і не відбулася. Пізніше, в 2015-му Нойштедтеру запропонували російське громадянство, яке він прийняв від Володимира Путіна в 2016-му.

З того моменту футболіст грав за збірну Росії, однак у заявку на ЧС-2018 його так і не включили.

До речі, німецька компанія Lufthansa осоромилася, видавши Україну за Росію в рекламному ролику. Відео приурочено до чемпіонату світу з футболу в Росії. Кадри на відео були зняті в одному із спальних районів Києва. Авікомпанія підтвердила факт зйомки в українській столиці і вибачилася.

У компанії підкреслили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів.

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