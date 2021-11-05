"Что-то невероятное": KAZKA решила ехать в США, чтобы продвигать национальный культурный код

Что известно про новый альбом KAZKA

В этом альбоме музыканты пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы.

Все они разные по стилистике и месседжам.

"Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в таком стремительно меняющемся мире не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом", - говорит Зарицкая.

Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

На обложке пластинки артисты решили использовать наш новый логотип и эмблему метавселенной KAZKA SVIT.

"Для нас новая айдентика - это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК", - комментирует солистка группы.

Саша Зарицкая (фото: пресс-служба KAZKA)

Тем временем продюсер группы Юрий Никитин уверяет: "аналогов проекта нет ни в одной стране мира".

"Так что мы гордимся, что такой мультиформат впервые появился именно в Украине", - отметил он.

Слушайте все песни из альбома "KAZKA SVIT, Vol. 1":



Зачем KAZKA едет в США?

Одновременно с выходом нового альбома группа открывает продажу билетов на самый масштабный за его 5-летнюю историю тур "KAZKA.SVIT", который стартует в марте 2022 года серией концертов в городах США.

За океаном впервые прозвучат саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: Тайна Чарголоса", сериалу "Моя любимая Страшко", фильмам "Любовь и блоггеры" и "Чернобыль".

И, конечно же, последний хит "Мята", который более полугода возглавляет чарты.



Затем KAZKA вернется в Украину и покажет свое шоу во всех областных центрах страны.

Кульминацией тура станет концерт в киевском "Дворце спорта" 24 мая.

"Это будет что-то невероятное!" - уверяет команда.

Участники группы (фото: пресс-служба KAZKA)