"Чудеса выживания и спасения": в больнице Днепра спасают тяжелораненого бойца

В больнице Мечникова врачи постоянно спасают раненых украинских бойцов

В Днепре, в больнице Мечникова спасают тяжелораненнного в зоне проведения операции Объединенных сил бойца. Об этом пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Врач рассказал, что военный, которого зовут Александр, получил ранение возле Водяного на Донбассе. Бойцу 49 лет.

"После минометного обстрела проведена ампутация правой голени. Огнестрельный перелом руки, контузия глаз. Ранения лица и живота. Большое количество осколков - остановка сердца, реаниматологи запустили. Перелито около 5 литров крови", - сообщил Рыженко.

По его словам, сейчас бойцу лекарствами поддерживают давление и жизненные функции.

Занимается лечением тяжелораненого врач-реаниматолог Ульяна Селезнева – молодая женщина 29 лет, со скромным тихим голосом.

"Тяжелая работа. Чудеса выживания и спасения. Разочарования. Все это стало тяжелым колоритом больницы Мечникова", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/rsa010963)

Пользователи соцсети поблагодарили медиков за их труд.

Скриншот комментариев (facebook.com/rsa010963)

Ранее сообщалось, что в Днепре спасли жизнь старшему лейтенанту Александру, который подорвался на мине.

Погибшие герои мая 2018-ого