"Чудеса виживання і порятунку": у лікарні Дніпра рятують тяжкопораненого бійця

У лікарні Мечникова лікарі постійно рятують поранених українських бійців

У Дніпрі, в лікарні Мечникова рятують тяжелораненнного в зоні проведення операції Об'єднаних сил бійця. Про це пише головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Лікар розповів, що військовий, якого звуть Олександр, отримав поранення біля Водяної на Донбасі. Бійцеві 49 років.

"Після мінометного обстрілу проведено ампутація правої гомілки. Вогнепальний перелом руки, контузія очей. Поранення обличчя і живота. Велика кількість осколків - зупинка серця, реаніматологи запустили. Перелито близько 5 літрів крові", - повідомив Риженко.

За його словами, зараз бійцеві ліками підтримують тиск і життєві функції.

Займається лікуванням тяжкопораненого лікар-реаніматолог Уляна Селезньова – молода жінка 29 років, зі скромним тихим голосом.

"Важка робота. Чудеса виживання і порятунку. Розчарування. Все це стало важким колоритом лікарні Мечникова", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/rsa010963)

Користувачі соцмережі подякували медикам за їхню працю.

Скріншот коментарів (facebook.com/rsa010963)

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі врятували життя старшому лейтенанту Олександру, який підірвався на міні.

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