"Даже если убьют": в сети рассказали трагическую историю семьи из "ДНР"

Один из украинских бойцов во время жуткой трагедии поспешил помочь семье

Ужасная история произошла с семьей из Донецкой области, когда они пытались выехать на подконтрольную территорию. Из-за вероломства оккупантов украинский танк выстрелил в микроавтобус семейства, в результате чего женщина погибла на месте. Об этом рассказывается на Facebook-страничке фонда "Повернись живим".

Отмечается, что трагедия произошла еще во время ожесточенных боев за Дебальцево (июль 2014, январь-февраль 2015). Семья, состоящая из матери, отца, 16-летнего сына и двух дочек, одна из которых на то время еще не умела говорить, решила уехать на подконтрольную территорию.

Однако на блокпосту российские оккупанты высадили семью из их микроавтобуса. Далее террористы выехали на этом транспорте стрелять по украинским позициям.

"Потом вернулись и отдали семье. Нате, мол, езжайте!" – говорится в посте.

Семья вынуждена была вновь сесть в микроавтобус и уехать из оккупированной территории. Однако украинский танк выстрелил в авто, помня, что именно из этой машины совершался обстрел.

"По микроавтобусу сразу выстрелил украинский танк, снаряд разорвался перед машиной и она перевернулась. Из него выпала женщина, которая погибла. Отец получил ранение в ногу", - говорится в сообщении.

Один из украинских бойцов сразу же после случившегося бросился спасать семью. Он подхватил на руки среднюю девочку и стал убегать на безопасную территорию.

Тогда девочка спросила: "Дядя, тебя же не убьют?"

Боец ответил: "Даже если убьют, я все равно тебя донесу".

Этого бойца зовут Сергей Киричук, который недавно демобилизовался.

Скриншот поста facebook.com/backandalive

"Война - это место для впечатляющих историй, но иногда сталкиваешься с такими, которые поднимаются до уровня притчи", - говорится на страничке "Повернись живим".

Напомним, украиснкий волонтер Наталья Юсупова вновь просит помочь украинским бойцам. Так, в киевский госпиталь 18 июня прибыл новый борт раненных.

4 года назад 14 июня во время посадки в аэропорту Луганска пророссийские боевики "ЛНР" сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76