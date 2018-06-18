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"Новый борт с ранеными": волонтер призвала помочь бойцам в киевском госпитале

STYLERLIFE        18.06.2018 - 21:10

Волонтер просит украинцев помочь раненым бойцам

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова просит украинцев помочь бойцам ООС, которые защищают Украину на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Юсупова сообщила, что в Киев прибыл новый борт с раненными.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

По ее словам, есть тяжелые воины в реанимации, остальные поступили по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталья подчеркнула, что, несмотря на то, что сейчас лето и пора отпусков, война продолжается и мы просто обязаны помогать нашим бойцам с передовой.

"Самое главное. Кровь сдать можно в центре крови на территории госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Адрес , госпитальная 18, метро Печерская", - сообщила волонтер.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Также она перечислила вещи и продукты, необходимые воинам в госпитале.

"Нам нужно только самое необходимое, продукты, это вода, соки, йогурты, кофе, чай, колбаса, сыр. Одежда, это футболки и шорты, остальное, это пеленки под раны и обезболивающее, дексалгин и кетанов, это то что нужно всегда. Пожалуйста, не надо спрашивать, а где государство, каждый день делаются уникальные операции по спасению наших воинов, доктора не спят и ночью", - сообщила Наталья

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Она подчеркнула, что мы и есть государство, и нужно помогать, кто как может. Волонтер призвала не оставаться равнодушными.

"Кто хочет помочь, контактный телефон – 0673098899. Волонтеры не перестают помогать госпиталю и раненым, это поверьте не так легко и просто, но кто как не мы. Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, приват. Всегда можно прийти к нам в госпиталь и узнать, что, где и как. Не оставайтесь равнодушными", - пишет Юсупова.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото).

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Теги: ранение, ООС, госпиталь
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