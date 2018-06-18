"Новий борт з пораненими": волонтер закликала допомогти бійцям у київському госпіталі

Волонтер просить українців допомогти пораненим бійцям

Відомий український волонтер Наталя Юсупова просить українців допомогти бійцям ООВ, які захищають Україну на Донбасі. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Юсупова повідомила, що до Києва прибув новий борт з пораненими.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

За її словами, є важкі воїни в реанімації, решта надійшли по відділеннях з кульовими і осколковими пораненнями.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталія наголосила, що, незважаючи на те, що зараз літо і пора відпусток, війна триває і ми просто зобов'язані допомагати нашим бійцям з передової.

"найголовніше. Кров можна здати в центрі крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Адреса , госпітальна 18, метро Печерська", - повідомила волонтер.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Також вона перерахувала речі і продукти, необхідні воїнам в госпіталі.

"Нам потрібно тільки найнеобхідніше, продукти, це вода, соки, йогурти, кава, чай, ковбаса, сир. Одяг, це футболки та шорти, інше, це пелюшки під рани та знеболювальну, дексалгін і кетанов, це те що потрібно завжди. Будь ласка, не треба питати, а де держава, кожен день роблять унікальні операції з порятунку наших воїнів, доктора не сплять і вночі", - повідомила Наталія

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Вона підкреслила, що ми і є держава, і потрібно допомагати, хто як може. Волонтер закликала не залишатися байдужими.

"Хто хоче допомогти, контактний телефон – 0673098899. Волонтери не перестають допомагати госпіталю і пораненим, це повірте не так легко і просто, але хто як не ми. Картка для допомоги 4176 4900 0009 0459 Наталія Ветвицька, приват. Завжди можна прийти до нас у госпіталь і дізнатися, що, де і як. Не залишайтеся байдужими", - пише Юсупова.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото).

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