"Пролетают жизни, судьбы": Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото)

Наталья рассказала, что четыре года назад она впервые пришла в госпиталь к раненным

Известный украинский волонтер Наталья Юсупова поделилась воспоминаниями о том, как начала заниматься волонтерской деятельностью. Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав трогательные фотографии с украинскими воинами в госпитале.

Наталья рассказала, что четыре года назад, 5 июня 2014 года она впервые пришла в госпиталь к раненным военным и уже на следующий день решила, что не уйдет оттуда.

Фото: волонтер Юсупова и бойцы (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Юсупова отметила, что в то время даже не могла себе представить, что война продлится так долго.

Фото: волонтер Юсупова и бойцы (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Хотя сейчас время уже летит и только лишь числа меняются. Рассказать, что было за эти годы в двух словах невозможно, это целая жизнь. Боль, раны, кровь, смерть, любовь, дружба, разочарования, радость, счастье, все было и есть. Тогда многое было на эмоциях, сегодня - это уже каждодневное осознание реальности и прямое исполнение своего человеческого долга. Остановиться нельзя, фраза " Кто как не мы" уже плотно сидит в крови", - вспомнила она.

Волонтер говорит, что сначала думала, что потеряет сознание при виде капли крови, но сейчас легко смотрит, как потоки крови стекают на пол.

Фото: волонтер Юсупова и бойцы (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Привычка? Даже не знаю, нет, скорее закалка. Четыре года госпитальной жизни закалили меня на всю жизнь. Теперь многое вокруг кажется таким мелким и ненужным, ничего нет важнее жизни и простых человеческих отношений. Все чаше звучит вопрос "Как ты так долго все это выдерживаешь? ", да никак, иду в палаты с радостью и с хорошим настроением, всегда!" – рассказала Наталья.

По ее словам, бывают соры и непонимания, но именно там она каждый день встречает мужественных людей , которые знают на что шли, несмотря на юный возраст, многие несмотря на свой приклонный возраст , ушли защищать свою страну.

"Мимо пролетают целые жизни, судьбы, истории. Боль от утраты того, кого часто видишь и знаешь, это самое страшное, к сожалению это происходит все чаще и чаще, последствия войны будут еще долго убивать и в мирной жизни", - считает волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Наталия говорит, что благодаря волонтерской деятельности стала взрослой и наверное во многом мудрой, а также сильной и жесткой, приобрела много замечательных людей, друзей и конечно же недругов.

"Война есть война, она идет по многим направлениям. Много раз было, все не пойду, зачем мне все это надо, стараешься, а получаешь плевки. Проходит два дня и этот наркотик , когда утренний звонок будит и ты слышишь "Ну коли ти прийдешь, мы голодные", когда заходишь в палату и видишь довольные лица и радостные улыбки, когда целый день смех и шутки, несмотря на жуткие боли и ты уставшая, но довольная идёшь домой, это незабываемо и очень ценно. У каждого своя миссия в этой жизни и я точно нашла свою! Спасибо всем кто поддерживает, верит, любит и ждет, уйти и бросить, это невозможно! Делать добро и дарить людям надежду, это и есть счастье", - подытожила Юсупова.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

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