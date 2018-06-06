"Стоит за бойцов горой": в сети рассказали о чутком командире ВСУ (фото)

Воин рассказал о наиболее "эффектном" бою на Донбассе

В сети рассказали о патриотичном военнослужащем ВСУ, командире отделения с позывным "Йожик". О воине написали на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"На пятом году войны патриотические высказывания начинают восприниматься как "белый шум", обязательное украшение любого текста на данную тему. Однако подобные слова приобретают совершенно другое звучание, когда их употребляют бойцы на передовой. Люди, которые, в принципе, не привыкли говорить изысканно. Которые к этим истинам дошли сами, пропустил через окоченевшие пальцы и холод ствола, через жару и пыль, через разрывы крупного калибра и тягучее рутинное молчание. В их исполнении затертые фразы и словосочетания становятся точными и резкими, словно удар кнута", - отметила журналист Елена Максименко.

Боец объяснил, что заставило его бросить работу в охране и отправиться на фронт в начале 2015.

"Война! Война началась, и, как говорят, на патриотизме пошел... какой бы враг не был страшен, это - наша земля, мы должны отстаивать ее честь – мы же принимали присягу! Присяга, если она раз дается, то она держится всю жизнь", - подчеркнул воин.



"Позывной "Йожик" ему дал личный состав за то, что он всегда отстаивает своих бойцов и стоит за них горой. Командир отделения, который, на тот момент, исполняющий обязанности командира взвода, о военных операциях говорит спокойно и буднично", - отметила Максименко.

Фото: Командир ВСУ (facebook.com/backandalive)

"Наиболее эффектный бой, что я удивился и впервые получал адреналин, был в 2016-м в Авдеевке. Мы выезжали на усиление одного из подразделений нашей бригады, нас начали обстреливать минометы, и тогда я почувствовал, что такое страх, на самом деле. Но во время страха мы должны контролировать себя и выполнять задания, не впадать в панику. Если впадешь в панику – ты можешь быть ранен, или не в состоянии контролировать свой личный состав для выполнения задач", - рассказал военнослужащий.



Журналист отметила, что военный очень гордится личным составом, слаженностью и надежностью внутри подразделения, заботится об их развитии и переживает за них.

"Тот личный состав, который сейчас находится в Авдеевке – мы их научили, подготовили почти до всех операций, психологическую проводили с ними работу. Готовили, рассказывали случаи, анализировали ситуации, которые были на обучении. Шли к одной цели – к исполнению, как говорят, любого задания на "отлично". Есть люди, которые приходят, и в результате они полностью не понимают ситуации, как будет происходить потом... Они пришли в подразделение, работают-работают, а потом срабатывает человеческий фактор, страх... но при помощи работы замкомроти нашего их успокаивали – очень хороший командир, работает на "отлично" с личным составом..." – рассказал военный.



Воин признался, что, выполняя повседневную работу, он очень скучает по семье.

"Но самое тяжелое – это волнение за личный состав, потому что это война, и не хочется терять своих ребят, у них тоже семьи, дети..." - добавил он.

По словам журналиста, после войны он мечтает вместе с женой открыть собственную пекарню, чтобы "радовать людей сладостями".

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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