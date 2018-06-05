"Ми переможемо": в мережі розповіли про відважного українського десантника (фото)

Військовий розповів про війну на Донбасі

В мережі розповіли про відважного українського десантника, який захищає Україну на території Авдіївської промзони у Донецькій області. Про це написали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"Краще ніколи не недооцінювати противника", - вважає Макс, командир роти однієї з десантних бригад.

"Зараз чутно черги, і є інформація, що заїхала снайперська група бойовиків. Вони виманюють, хочуть побачити наші вогневі позиції, як ми змінюємося. Стараємося міняти тактику повністю, одноманітно не працювати. В будь-якому разі, треба щось нове здобувати, нові вогневі позиції не відкривати, тільки в крайню чергу. Не застосовувати всі засоби, щоб противник думав, що у нас того немає, а в потрібний момент застосувати…" – відзначив боєць.

Фото: Макс (facebook.com/backandalive)

"Ми спілкуємося на легендарній "промці", і чистота звуку на диктофоні травмується поривами вітру і залпами "братерського" вогню", - розповіла співрозмовник військового.

"В першу чергу, задача противника – нас спровокувати, щоб ми відкривали вогонь", - запевнив десантник.

"Коли їхні безпілотники вилітають, вони починають відкривати вогонь. Вони можуть бачити, звідки ми по ним стріляємо, це вже, відповідно, буде робота для їхніх мінометів, для артилерії… Нам дорікають, що вони стріляють, а ми, такі "хороші", спостерігаємо… вони витягують потрібний собі матеріал, і все!.. Ми, в свою чергу, намагаємося не вестися на провокації, але в потрібний момент, якщо ми бачимо противника, що безпосередньо по нам працює, коли є загроза життю, ні один командир з нашого підрозділу не буде приймати рішення просто спостерігати!.. Але потім признається: це мовчазне спостереження дається дуже непросто…" - розповів військовий.

За словами бійця, у своїх інтерв’ю бойовики самі зізнаються, що командирами рот зараз керують сержанти, які показали себе в 2014-му.

"Зрозуміло, що командири полків, можливо, навіть, батальйонів, це - кадрові військовослужбовці, які розуміються на тактиці. І розуміються не дуже погано – вони бачать ситуацію і постійно обладнують свої інженерні позиції, намагаються щось зробити… ну, зрозуміло, ми, в свою чергу, їм трошки не даємо цього зробити – не потрібно нагліти!.." – пояснив український військовий.

Відзначається, що боєць ЗСУ "опановував науку війни" спочатку у військовій академії, а потім "в полях" Донецької області.

"Їздили на Rapid Trident – багатонаціональні навчання. В 2015 році приїздив туди у якості курсанта, в 2016-му попав вже у якості командира взводу. Відпрацювали, показали… Вищий пілотаж, багато було цікавих занять. Всі були задоволені роботою нашого підрозділу. Нам є, що показати, є над чим попрацювати, чого навчитися", р- розповів боєць

Першим бойовим завданням Макса було зайти на "промку", другим – утримати її.

"Завдання стояло завести сюди безпечно людей, щоб противник не зрозумів, що відбувається ротація. Але потім все одно про ротацію всі дізнаються, що ми заїжджаємо, деякі підрозділи, ще вибуваючи з місця, говорили з бойовиками, приколювалися, мовляв, все, ми їдемо… (не ми цей підрозділ міняли)", - додав він.

"Найкращі моменти війни Макс пов’язує зі своїм підрозділом", - відзначили в мережі.

"Від солдата до командира взводу, це - люди, які розуміють, чому вони сюди приїхали, і що вони для того роблять. Треба берегти солдата і його поважати, в першу чергу. І все буде добре! Повинна бути чітка взаємодія в підрозділі", - вважає військовий.

Коли почалася війна, воїн навчався на другому курсі ВНЗ.

"Багато хто ставив собі питання: що робити далі? Всі розуміли, що вона буде не день-два, не рік. Розуміли, з ким маємо справу", - розповів десантник.

"На момент нашої зустрічі він виконував обов’язки командира взводу, а тепер він - ротний. Запевняє – знав, куди і для чого йде, тож особливих труднощів не переживає", - відзначили в публікації.

"Десантник раз – десантник назавжди. Я вже став на офіцерську лінію, і нею буду іти. Все буде добре, ми переможемо однозначно, і все стане на свій лад…" – сказав десантник.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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