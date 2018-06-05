"Мы победим": в сети рассказали об отважном украинском десантнике (фото)

Военный рассказал о войне на Донбассе

В сети рассказали об отважном украинском десантнике, который защищает Украину на территории Авдеевской промзоны в Донецкой области. Об этом написали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Лучше никогда не недооценивать противника", - считает Макс, командир роты одной из десантных бригад.

"Сейчас слышны очереди, и есть информация, что заехала снайперская группа боевиков. Они выманивают, хотят увидеть наши огневые позиции, как мы меняемся. Стараемся менять тактику полностью, однообразно не работать. В любом случае, надо что-то новое приобретать, новые огневые позиции не открывать, только в крайнем случае. Не применять все средства, чтобы противник думал, что у нас того нет, а в нужный момент применить..." – отметил боец.

Фото: Макс (facebook.com/backandalive)

"Мы общаемся на легендарной "промці", и чистота звука на диктофоне травмируется порывами ветра и залпами "братского" огня", - рассказала собеседник военного.

"В первую очередь, задача противника – нас спровоцировать, чтобы мы открывали огонь", - заверил десантник.

"Когда их беспилотники вылетают, они начинают открывать огонь. Они могут видеть, откуда мы по ним стреляем, это уже, соответственно, будет работа для их минометов, артиллерии... нас упрекают, что они стреляют, а мы, такие "хорошие", наблюдаем... они вытаскивают нужный себе материал, и все!.. Мы, в свою очередь, стараемся не вестись на провокации, но в нужный момент, если мы видим противника, непосредственно по нам работает, когда есть угроза жизни, ни один командир из нашего подразделения не будет принимать решение просто наблюдать!.. Но потом признается: это молчаливое наблюдение дается очень непросто..." - рассказал военный.

По словам бойца, в своих интервью боевики сами признаются, что командирами рот сейчас руководят сержанты, которые показали себя в 2014 году.

"Понятно, что командиры полков, возможно, даже, батальонов, это - кадровые военнослужащие, которые разбираются в тактике. И разбираются не очень плохо – они видят ситуацию и постоянно оборудуют свои инженерные позиции, пытаются что-то сделать... ну, понятно, мы, в свою очередь, им немножко не даем этого сделать – не нужно наглеть!.." – пояснил украинский военный.

Отмечается, что боец ВСУ "постигал науку войны" сначала в военной академии, а потом "в полях" Донецкой области.

"Ездили на Rapid Trident – многонациональные учения. В 2015 году приезжал туда в качестве курсанта, в 2016-м попал уже в качестве командира взвода. Отработали, показали Высший пилотаж, много было интересных занятий. Все были довольны работой нашего подразделения. Нам есть, что показать, есть над чем поработать, чему научиться", - рассказал боец.

Первым боевым заданием Макса было зайти на "промку", вторым – удержать ее.

"Задача стояла завести сюда безопасно людей, чтобы противник не понял, что происходит ротация. Но потом все равно о ротации все узнают, что мы заезжаем, некоторые подразделения, еще выбывая с места и говорили с боевиками, прикалывались, мол, все, мы едем... (не мы это подразделение меняли)", - добавил он.

"Лучшие моменты войны Макс связывает со своим подразделением", - отметили в сети.

"От солдата до командира взвода, это - люди, которые понимают, почему они сюда приехали, и что они для этого делают. Надо беречь солдата и его уважать, в первую очередь. И все будет хорошо! Должна быть четкое взаимодействие в подразделении", - считает военный.

Когда началась война, воин учился на втором курсе.

"Много кто задавал себе вопрос: что делать дальше? Все понимали, что она будет не день-два, не год. Понимали, с кем имеем дело", - рассказал десантник.

"На момент нашей встречи он исполнял обязанности командира взвода, а теперь он - ротный. Уверяет – знал, куда и для чего идет, так что особых трудностей не испытывает", - отметили в публикации.

"Десантник однажды – десантник навсегда. Я уже стал на офицерскую линию, и по ней буду идти. Все будет хорошо, мы победим однозначно, и все станет на свои места..." – сказал десантник.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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