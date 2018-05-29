"Виросла на полігонах": українців захопила 33-річна жінка-офіцер (фото)

У мережі розповіли про військовослужбовця, яка пережила перші обстріли в Луганській області

Українська військовослужбовець ЗСУ, офіцер 30-ї ОМБр на ім'я Ліна розповіла про життя в армії. 33-річна молодший лейтенант пішла служити по стопах батька, який був кадровим військовим і вийшов на пенсію ще до початку війни на Донбасі. Про відважну жінку-воїна розповіли на сторінці "Повернись живою" в соцмережі Facebook.

"Безпосередньо в армії я з 2010-го. А взагалі в силових структурах ще довше – до ВСУ служила у військовому госпіталі", - розповіла офіцер 30-ї ОМБр Ліна.

"Їй 33 роки, вона - молодший лейтенант. Ліна пішла в армію по стопах батька - він був кадровим військовим, якийсь час очолював у Новограді-Волинському полігон і вийшов на пенсію ще до початку війни на Донбасі", - повідомили автори публікації.

"Спочатку я була солдатом, радіотелефоністом, в розвідвзводі. У 2015 році отримала офіцера і тепер займаюся морально-психологічним забезпеченням, по-старому цю посаду можна назвати "замполіт", - розповіла Ліна.

Зазначається, що на передову 30-та бригада, а разом з нею і Ліна, потрапила рівно чотири роки тому - у травні 2014-го.

Фото: Офіцер (facebook.com/backandalive)

"Тоді ніхто не розумів, що, насправді, відбувається. Під першими обстрілом в Луганській області було дуже страшно: по нам працювали, наприклад, танки і "Гради". Але до всього звикаєш - ми перечікували "движуху" в бліндажах, мимоволі захищалися, коли щось велике поруч прилітало, але все одно продовжували, наприклад, снідати, обідати і вечеряти. Адже не дарма кажуть, що війна війною, а обід - за розкладом", - зазначила боєць ВСУ.

"Якщо чесно, я вперше зустрічаю в піхоті дівчину-кадрового офіцера: раніше в механізованих бригадах бачила дівчат-військових, які підписали контракт вже після 2014 року. Ліна ж будувала кар'єру офіцера і збирається далі розвиватися на службі", - зазначила автор публікації.

"Я виросла в казармах і на полігонах. Для мене в цьому немає нічого такого – просто ти зробив одного разу свій вибір і тепер дотримуєшся його. Звичайно, ніхто з кадрових військових не думав, що доведеться якось воювати, але, коли чотири роки тому нам сказали переїжджати в батальйони – ми зрозуміли, що це не просто так", - розповіла офіцер.

"Зараз основне завдання молодшого лейтенанта – робота з особовим складом. З бази бригади в зоні ООС Ліна виїжджає на передову: говорить там з бійцями, дізнається про їхні проблеми і намагається їх вирішити. За словами військової, іноді негаразди не вимагають ніяких втручань: ти просто слухаєш людину, і від цього їй вже стає легше", - додали в мережі.

У мережі повідомили, що вдома Ліну чекає донька, яка вчиться в молодших класах. Дитина знає, що мама зараз на війні.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

"Дякуємо за мирне небо", - зазначили в коментарях.

"Всім дівчатам-військовим міцного здоров'я та швидкого повернення додому", - написали в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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