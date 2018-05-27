"Ультрас и участник Майдана": трогательная история киевлянина в ООС

Украинец пошел воевать еще в 2014-м году

В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ из Киева с позывным "Сухарь", который после Майдана пошел защищать Украину на Донбасс. Об этом сообщается на странице фонда "Повернись живым" в Facebook.

"Ультрас и коренной киевлянин, боец с позывным "Сухарь", не дождавшись повестки из военкомата, пошел служить в полк "Азов" в 2014-м году. Там, говорит, как тогда, так и сейчас – много его единомышленников, футбольных фанатов. Тех, с кем приходилось давать отпор титушкам во времена Майдана и охранять госпиталь с раненными в центре Киева активистами", - говорится в сообщении.

Более того, "Сухарь" рассказал, что скрывал свое местонахождение от родственников "до последнего".

"Всю службу я провел на южном направлении, сектор "М", как мы его раньше называли. Идти воевать – это было мое решение. Мама случайно узнала, где я, через полгода. Я ей сказал, что нахожусь где-то в Полтавской области. Планировал скрывать до последнего. Понимаете, с 13 лет я был ультрас, гонял на мотоцикле, прыгал с парашютом, отслужил строковую службу. Поэтому у меня не было лирических и душевных переживаний", - сказал он.

Также боец уточнил, что "ставить крест" на местных жителях Донбасса не стоит.

"Во время Широкинской операции – 10-15 февраля 2015-го – мы заехали в одно село, нашли гуманитарную помощь и начали выдавать сухпайки. Мы их раздали за три дня. Как только они закончилась, на следующий день нас обстреляли вражеские минометы. Били точно. Но нельзя ставить на человеке крест, если он с Донбасса. У меня в батальоне хватает людей как с Донецкой, так и с Луганской областей", - подчеркнул "Сухарь".

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Кстати, 20-летний Назар мечтает вернуться домой живым и здоровым. О юном бойце ООС из Львова рассказали на странице фонда "Повернись живым" в Facebook. Парень уже два года находится на фронте. "Брат пошел, так и мне захотелось попробовать себя. Не жалею и не жалуюсь. Работаем", - рассказывает он. Все члены экипажа вдвое старше Назара, но здесь это не имеет значения – главное, знать свое дело.

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