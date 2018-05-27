"Ультрас і учасник Майдану": зворушлива історія киянина в ООС

Українець пішов воювати ще в 2014-му році

У мережі розповіли зворушливу історію бійця ЗСУ з Києва із позивним "Сухар", який після Майдану пішов захищати Україну на Донбас. Про це повідомляється на сторінці фонду "Повернись живою" Facebook.

"Ультрас і корінний киянин, боєць з позивним "Сухар", не дочекавшись повістки з військкомату, пішов служити в полк "Азов" у 2014-му році. Там, каже, як тоді, так і зараз – багато його однодумців, футбольних фанатів. Тих, з ким доводилося давати відсіч титушкам в часи Майдану і охороняти шпиталь із пораненими в центрі Києва активістами", - йдеться в повідомленні.

Більш того, "Сухар" розповів, що приховував своє місцезнаходження від родичів "до останнього".

"Всю службу я провів на південному напрямку, сектор "М", як ми його раніше називали. Йти воювати – це було моє рішення. Мама випадково дізналася, де я, через півроку. Я їй сказав, що перебуваю десь в Полтавській області. Планував приховувати до останнього. Розумієте, з 13 років я був ультрас, ганяв на мотоциклі, стрибав з парашутом, відслужив строкову службу. Тому у мене не було ліричних і душевних переживань", - сказав він.

Також боєць уточнив, що "ставити хрест" на місцевих жителів Донбасу не варто.

"Під час Широкінської операції – 10-15 лютого 2015-го – ми заїхали в одне село, знайшли гуманітарну допомогу і почали видавати сухпаї. Ми їх роздали за три дні. Як тільки вони закінчилася, на наступний день нас обстріляли ворожі міномети. Били точно. Але не можна ставити хрест на людині, якщо вона з Донбасу. У мене в батальйоні вистачає людей з Донецької, так і з Луганської областей", - підкреслив "Сухар".

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

До речі, 20-річний Назар мріє повернутися додому живим і здоровим. Про юного бійця ООС зі Львова розповіли на сторінці фонду "Повернись живою" у Facebook. Хлопець вже два роки знаходиться на фронті. "Брат пішов, так і мені захотілося спробувати себе. Не шкодую і не скаржуся. Працюємо", - розповідає він. Всі члени екіпажу вдвічі старше Назара, але тут це не має значення – головне, знати свою справу.

Трійця в 2018 році: історія та традиції свята (vide.rbc.ua)