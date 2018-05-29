"Выросла на полигонах": украинцев восхитила 33-летняя женщина-офицер (фото)

В сети рассказали о военнослужащей, которая пережила первые обстрелы в Луганской области

Украинская военнослужащая ВСУ, офицер 30-й ОМБр по имени Лина рассказала о жизни в армии. 33-летняя младший лейтенант пошла служить по стопам отца, который был кадровым военным и вышел на пенсию еще до начала войны на Донбассе. Об отважной женщине-воине рассказали на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Непосредственно в армии я с 2010-го. А вообще в силовых структурах еще дольше – до ВСУ служила в военном госпитале", - рассказала офицер 30-й ОМБр Лина.

"Ей 33 года, она - младший лейтенант. Лина пошла в армию по стопам отца - он был кадровым военным, какое-то время возглавлял в Новограде-Волынском полигон и вышел на пенсию еще до начала войны на Донбассе", - сообщили авторы публикации.

"Сначала я была солдатом, радиотелефонистом, в разведвзводе. В 2015 году получила офицера и теперь занимаюсь морально-психологическим обеспечением, по-старому эту должность можно назвать "замполит", - рассказала Лина.

Отмечается, что на передовую 30-я бригада, а вместе с ней и Лина, попала ровно четыре года назад - в мае 2014-го.

Фото: Офицер (facebook.com/backandalive)

"Тогда никто не понимал, что, на самом деле, происходит. Под первыми обстрелами в Луганской области было очень страшно: по нам работали, например, танки и "Грады". Но ко всему привыкаешь - мы пережидали "движуху" в блиндажах, невольно пригибались, когда что-то крупное рядом прилетало, но все равно продолжали, например, завтракать, обедать и ужинать. Не зря ведь говорят, что война войной, а обед - по расписанию", - отметила боец ВСУ.

"Если честно, я впервые встречаю в пехоте девушку-кадрового офицера: раньше в механизированных бригадах видела девушек-военных, которые подписали контракт уже после 2014 года. Лина же строила карьеру офицера и собирается дальше развиваться на службе", - отметила автор публикации.

"Я выросла в казармах и на полигонах. Для меня в этом нет ничего такого – просто ты сделал однажды свой выбор и теперь придерживаешься его. Конечно, никто из кадровых военных не думал, что придется однажды воевать, но, когда четыре года назад нам сказали переезжать в батальоны – мы поняли, что это не просто так", - рассказала офицер.

"Сейчас основная задача младшего лейтенанта – работа с личным составом. С базы бригады в зоне ООС Лина выезжает на передовую: говорит там с бойцами, узнает об их проблемах и, само собой, старается их решить. По словам военной, иногда неурядицы не требуют никаких вмешательств: ты просто слушаешь человека, и от этого ему уже становится легче", - добавили в сети.

В сети сообщили, что дома Лину ждет дочка, которая учится в младших классах. Ребенок знает, что мама сейчас на войне.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Спасибо за мирное небо", - отметили в комментариях.

"Всем девушкам-военным крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой", - написали в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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