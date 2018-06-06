"Пролітають життя, долі": Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото)

Наталя розповіла, що чотири роки тому вона вперше прийшла в госпіталь до поранених

Відомий український волонтер Наталя Юсупова поділилася спогадами про те, як почала займатися волонтерською діяльністю. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши зворушливі фотографії з українськими воїнами в госпіталі.

Наталя розповіла, що чотири роки тому, 5 червня 2014 року вона вперше прийшла в госпіталь до пораненим військовим і вже на наступний день вирішила, що не піде звідти.

Фото: волонтер Юсупова і бійці (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Юсупова зазначила, що в той час навіть не могла собі уявити, що війна триватиме так довго.

Фото: волонтер Юсупова і бійці (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Хоча зараз вже летить і лише числа змінюються. Розповісти, що було за ці роки в двох словах неможливо, це ціле життя. Біль, рани, кров, смерть, любов, дружба, розчарування, радість, щастя, все було і є. Тоді багато було на емоціях, сьогодні - це вже щоденне усвідомлення реальності і пряме виконання свого людського боргу. Зупинитися можна, фраза "Хто як не ми" вже щільно сидить в крові", - згадала вона.

Волонтер каже, що спочатку думала, що втратить свідомість при вигляді краплі крові, але зараз легко дивиться, як потоки крові стікають на підлогу.

Фото: волонтер Юсупова і бійці (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"Звичка? Навіть не знаю, ні, швидше загартування. Чотири роки госпітальної життя загартували мене на все життя. Тепер багато навколо здається таким дрібним і непотрібним, нічого немає важливіше життя і простих людських відносин. Все частіше звучить питання "Як ти так довго все це витримуєш? "та ніяк, йду палати з радістю і з хорошим настроєм, завжди!" – розповіла Наталія.

За її словами, бувають сори і нерозуміння, але саме там вона кожен день зустрічає мужніх людей , які знають на що йшли, незважаючи на юний вік, багато незважаючи на свій приклонный вік , пішли захищати свою країну.

"пролітають Повз цілі життя, долі, історії. Біль від втрати того, кого часто бачиш і знаєш, що найстрашніше, на жаль, це відбувається все частіше і частіше, наслідки війни будуть ще довго вбивати і в мирному житті", - вважає волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Наталія каже, що завдяки волонтерській діяльності стала дорослою і напевно багато в чому мудрою, а також сильної і твердої, придбала багато чудових людей, друзів і, звичайно ж недругів.

"Війна є війна, вона йде по багатьом напрямкам. Багато разів було, все не піду, навіщо мені все це треба, стараєшся, а отримуєш плювки. Проходить два дні і цей наркотик , коли ранковий дзвінок будить і ти чуєш "Ну коли ти прийдеш, ми голодні", коли заходиш в палату і бачиш задоволені обличчя і радісні посмішки, коли цілий день сміх і жарти, незважаючи на страшні болі і ти втомлена, але задоволена йдеш додому, це незабутньо і дуже цінно. У кожного своя місія в цьому житті і я точно знайшла свою! Спасибі всім хто підтримує, вірить, любить і чекає, піти і кинути, це неможливо! Робити добро і дарувати людям надію, це і є щастя", - підсумувала Юсупова.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

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