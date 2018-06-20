"Навіть якщо вб'ють": в мережі розповіли трагічну історію сім'ї з "ДНР"

Один з українських бійців під час жахливої трагедії поспішив допомогти родині

Жахлива історія сталася з родиною із Донецької області, коли вони намагалися виїхати на підконтрольну територію. Через віроломство окупантів український танк вистрілив у мікроавтобус сімейства, в результаті чого жінка загинула на місці. Про це розповідається на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Наголошується, що трагедія сталася ще під час запеклих боїв за Дебальцеве (липень 2014, січень-лютий 2015). Сім'я, що складається з матері, батька, 16-річного сина та двох дочок, одна з яких на той час ще не вміла говорити, вирішила поїхати на підконтрольну територію.

Проте на блокпосту російські окупанти висадили сім'ю з їх мікроавтобуса. Далі терористи виїхали на цьому транспорті стріляти по українських позиціях.

"Потім повернулися і віддали родині. Нате, мовляв, їдьте!" – йдеться в пості.

Сім'я змушена була знову сісти в мікроавтобус і виїхати з окупованої території. Однак український танк вистрілив у авто, пам'ятаючи, що саме з цієї машини здійснювався обстріл.

"По мікроавтобусу відразу вистрілив український танк, снаряд розірвався перед машиною і вона перекинулася. З нього випала жінка, яка загинула. Батько отримав поранення в ногу", - йдеться у повідомленні.

Один з українських бійців відразу ж після того, що сталося, кинувся рятувати сім'ю. Він підхопив на руки середню дівчинку і став тікати на безпечну територію.

Тоді дівчинка запитала: "Дядя, тебе ж не вб'ють?"

Боєць відповів: "Навіть якщо вб'ють, я все одно тебе донесу".

Цього бійця звуть Сергій Киричук, який нещодавно демобілізувався.

Скріншот поста facebook.com/backandalive

"Війна - це місце для вражаючих історій, але іноді стикаєшся з такими, які піднімаються до рівня притчі", - йдеться на сторінці "Повернись живим".

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