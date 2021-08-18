"Де-юре - гражданская война". Глава Николаевской ОГА неоднозначно высказался о войне на Донбассе

По его словам, на Донбассе воюют граждане Украины против других граждан Украины, которые находятся под руководством России.

"Я писал это (комментарий в 2014 году, - ред.) в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта, - ред.). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то - украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было в обоих (сторон конфликта, - ред.). Сейчас идет война де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад. Когда власть в России изменится, тогда наши граждане к нам вернутся", - сказал Виталий Ким.