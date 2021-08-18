UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Де-юре - гражданская война". Глава Николаевской ОГА неоднозначно высказался о войне на Донбассе

Автор: Наталия Гурковская

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что боевые действия на территории Луганской и Донецкой областей де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОГА местным журналистам.

По его словам, на Донбассе воюют граждане Украины против других граждан Украины, которые находятся под руководством России.

"Я писал это (комментарий в 2014 году, - ред.) в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта, - ред.). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то - украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было в обоих (сторон конфликта, - ред.). Сейчас идет война де-юре - гражданская война. Де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад. Когда власть в России изменится, тогда наши граждане к нам вернутся", - сказал Виталий Ким.

Как известно, война в Донбассе началась с вторжения российских вооруженных формирований в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Конфликт имеет статус международного и является продолжением российской вооруженной агрессии против Украины.

Ряд международных организаций и стран выступили против российской агрессии в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс